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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Fazıl Özdemir: Ozan Kabak'ın hayali gerçek oldu
04.02.2021 - 17:47 | | FANATİK

Fazıl Özdemir: Ozan Kabak'ın hayali gerçek oldu

Premier Lig devi Liverpool'a transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak'ın menajeri Fazıl Özdemir, süreçle ilgili açıklamalarda bulundu

Fazıl Özdemir: Ozan Kabak'ın hayali gerçek oldu
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Bir dünya markası Liverpool’a, Schalke 04’ten transfer olan Ozan Kabak’ın bağlı bulunduğu menajerlik şirketi FF Sport’un kardeşi Fırat Özdemir ile birlikte ortağı Fazıl Özdemir, düşüncelerini paylaştı

Özdemir şunları söyledi: "Öncelikle çok mutluyum. Ozan’la çalışmaya; o daha 16 yaşındayken başladık ve en başından beri hedefe ulaşmak için adım adım ilerledik. Galatasaray altyapısından Liverpool’a uzanan yolda her hamlemizi birlikte, uzun uzun değerlendirerek gerçekleştirdik. Ozan’ın, Liverpool’a transferi yalnızca dünyanın en büyük kulüplerinden biri olmasıyla değil, Ozan’ın hayali olmasıyla da çok kıymetli."

 

‘Çok daha önce gidebilirdi’
"Ozan, Galatasaray altyapısında oynadığı dönemden itibaren bir gün Liverpool’da oynamayı hedefledi. Biz de onun kariyer planlamasında varış noktası olarak Liverpool’u aldık. Çok daha önce dünyanın en büyük takımlarına transfer olabilirdi ancak her zaman oynayabileceği takımları tercih ettik ve gelişimini ön planda tuttuk. Ozan hiçbir zaman inancını kaybetmeden büyük bir azimle çalıştı. Ve bugün dünyanın en büyük sahnesi Premier Lig’de top koşturacak olmayı, emek emek hak etti."

‘City maçında kadroda...’
"Liverpool’a transferi çok heyecanlı bir süreç oldu. Liverpool’un ilgisi karşısında Ozan kayıtsız kalamadı. Schalke’ye de burada gösterdiği yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz. 18 yaşında Galatasaray A takımı, yine 18 yaşında Stuttgart, 19 yaşında Schalke 04 ve 20 yaşında Liverpool’da... Ozan’la hepimiz gurur duyuyoruz. Brighton maçında takımda yer alamadı ama 7 Şubat’taki Manchester City karşılaşmasında kadroda olur."

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Fazıl Özdemir: Ozan Kabakın hayali gerçek oldu

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