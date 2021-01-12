Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR'ın ofsayt çizgisi dünya gündeminde!
12.01.2021 - 11:04 | | Fanatik

Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR'ın ofsayt çizgisi dünya gündeminde!

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor'u 2-1 yendiği maçta VAR tarafından çekilen ofsayt çizgisi dünya gündeminde. İspanya'da Diario AS Twitter hesabından o anı takipçileri ile paylaştı.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR'ın ofsayt çizgisi dünya gündeminde!
ABONE OL

Süper Lig 'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Alanyaspor 'u 2-1 yenmişti. O maçta en çok konuşulan pozisyon 20. dakikada konuşulmuştu. Fenerbahçe atağa çıkarken Mame Thiam ofsaytta yakalanmıştı. Ancak hakem VAR protokolü gereği pozisyonu devam ettirip pozisyonun sonuçlanmasını beklemişti.

Thiam golü attıktan sonra hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. O anların ardından VAR'dan gelen ofsayt çizgisi bir hayli tartışmalara neden olmuştu. VAR tarafından çekilen ofsayt çizgisi dünya gündeminde de yer aldı.

Mücadelenin hakemliği Halil Umut Meler üstlendi. VAR koltuğunda Suat Arslanboğa ve AVAR koltuğunda ise Serkan Olguncan oturdu.

İspanya'da Diario AS Twitter hesabından o anı takipçileri ile paylaştı.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VARın ofsayt çizgisi dünya gündeminde

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Gaziantep FK'ya teknik direktörlük için önerildi

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Falcao Galatasaray yönetimine ayrılık için şart koştu!

Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VARın ofsayt çizgisi dünya gündeminde

    Sergio Ramos hayran bıraktı! Antrenmanda şık vuruş...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia! Maçın heyecanı Misli.Com'da
      Fenerbahçe Beko'nun konuğu Baskonia! Maçın heyecanı Misli.Com'da
    2. VAR'ın ofsayt çizgisi dünya gündeminde!
      VAR'ın ofsayt çizgisi dünya gündeminde!
    3. Filede erteleme maçları yarın oynanacak
      Filede erteleme maçları yarın oynanacak
    4. NBA'de Bucks, deplasmanda Magic'i yendi
      NBA'de Bucks, deplasmanda Magic'i yendi
    5. Darüşşafaka, Brindisi'yi konuk edecek
      Darüşşafaka, Brindisi'yi konuk edecek



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş'ın kupadaki konuğu Çaykur Rizespor

    Beşiktaş'ın kupadaki konuğu Çaykur Rizespor

    Gaziantep FK kupada Konyaspor'a konuk oluyor

    Gaziantep FK kupada Konyaspor'a konuk oluyor

    Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Medipol Başakşehir, kupada tur peşinde

    Medipol Başakşehir, kupada tur peşinde

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet