Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe, Almanya'dan 4 bomba birden patlatıyor!
17.07.2020 - 09:11 | | Fanatik

Fenerbahçe, Almanya'dan 4 bomba birden patlatıyor!

Fenerbahçe için Almanya, transfer merkezi haline geldi. Düsseldorf’lu Kaan Ayhan, Kenan Karaman ve Emmanuel Iyoha ile Dortmund’la sözleşmesini fesh eden Andre Schürrle için bu ülkeye çıkarma yapılacak. Ayrıca Simon Falette’in yeniden kiralanması için Frankfurt’la masaya oturulması planlanıyor.

Fenerbahçe, Almanya'dan 4 bomba birden patlatıyor!
ABONE OL

Sarı-Lacivertliler’in bu yaz transfer üssü Almanya olacak. Fenerbahçe, kadrosunu takviye etmek için ağırlıklı olarak Süper Lig’e ve yerli oyunculara yöneldi. Ancak hedefteki gurbetçiler ile transfer listesindeki yabancılar ağırlıklı olarak Almanya’da bulunuyor. Bu nedenle Selahattin Baki ve Emre Belözoğlu’nun sezon bittikten sonra bu ülkeye çıkarma yapması bekleniyor.

Fenerbahçe, Almanyadan 4 bomba birden patlatıyor

Paket teklif: 5 milyon Euro

Almanya’daki ilk durak Düsseldorf olacak. Ligden düşen Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan, Kenan Karaman ve Emmanuel Iyoha için Kırmızı-Beyazlılar ile ilk resmi temasın kurulması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler’in 3 futbolcu için 5 milyon Euro’luk bir teklifte bulunacağı öğrenildi. Kaan’ın 2.5 milyon Euro, Kenan’ın ise 2 milyon Euro’luk serbest kalma maddeleri bulunuyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transfer haberleri | Şaşırtan istek! Galatasaray bonservis beklerken...

Schürrle’ye ilk sene 4.5 milyon Euro

Sarı-Lacivertliler, Almanya’da Andre Schürrle ve menajeriyle de masaya oturmayı planlıyor. Schürrle’nin Dortmund’la 7 milyon Euro maaşlı 1 yıllık sözleşmesi vardı. Ancak 29 yaşındaki futbolcu düzenli oynamak istediği için 2.5 milyon Euro alarak kontratını feshetti. Fenerbahçe’nin ilk sene için imza parasıyla birlikte 4.5 milyon Euro önermesi bekleniyor. Böylece Schürrle yine 7 milyon Euro kazanmış olacak. Sonraki sezonlar için ise maaş teklifinin 2.5 milyon Euro olacağı öğrenildi. Selahattin Baki ve Emre Belözoğlu’nun Almanya çıkarmasında Frankfurt’lu yöneticiler ile de bir araya gelerek Simon Falette’in bir sezon daha kiralanması konusunu görüşecekleri de kaydedildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Trabzonspor'dan CAS'ta güçlü savunma!

Alex'in Fenerbahçe'de En Unutamadığı 5 Anısı

    Denizlispor, Alanyaspor maçına hazırlanıyor
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Galatasaray ile Trezeguet arasında pazarlıklar başlıyor!
      Galatasaray ile Trezeguet arasında pazarlıklar başlıyor!
    2. Fenerbahçe transfer haberleri | Ali Koç bizzat görüştü, genç yıldız dönüyor
      Fenerbahçe transfer haberleri | Ali Koç bizzat görüştü, genç yıldız dönüyor
    3. Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e 3 yıllık sözleşme teklifi!
      Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e 3 yıllık sözleşme teklifi!
    4. Mert Günok Başakşehir'de fark yarattı!
      Mert Günok Başakşehir'de fark yarattı!
    5. Başakşehir'de Okan Buruk tarihe geçmek istiyor!
      Başakşehir'de Okan Buruk tarihe geçmek istiyor!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Guardiola Manchester City'de tarih yazdı!

    Guardiola Manchester City'de tarih yazdı!

    Trabzonspor'dan CAS'ta güçlü savunma!

    Trabzonspor'dan CAS'ta güçlü savunma!

    Messi: "Bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayız"

    Messi: "Bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayız"

    Manchester United'da Şampiyonlar Ligi umudu sürüyor!

    Manchester United'da Şampiyonlar Ligi umudu sürüyor!

    Sıradaki Haber