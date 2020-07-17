Fenerbahçe, Almanya'dan 4 bomba birden patlatıyor!

Sarı-Lacivertliler’in bu yaz transfer üssü Almanya olacak. Fenerbahçe, kadrosunu takviye etmek için ağırlıklı olarak Süper Lig’e ve yerli oyunculara yöneldi. Ancak hedefteki gurbetçiler ile transfer listesindeki yabancılar ağırlıklı olarak Almanya’da bulunuyor. Bu nedenle Selahattin Baki ve Emre Belözoğlu’nun sezon bittikten sonra bu ülkeye çıkarma yapması bekleniyor.

Paket teklif: 5 milyon Euro

Almanya’daki ilk durak Düsseldorf olacak. Ligden düşen Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan, Kenan Karaman ve Emmanuel Iyoha için Kırmızı-Beyazlılar ile ilk resmi temasın kurulması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler’in 3 futbolcu için 5 milyon Euro’luk bir teklifte bulunacağı öğrenildi. Kaan’ın 2.5 milyon Euro, Kenan’ın ise 2 milyon Euro’luk serbest kalma maddeleri bulunuyor.

Schürrle’ye ilk sene 4.5 milyon Euro

Sarı-Lacivertliler, Almanya’da Andre Schürrle ve menajeriyle de masaya oturmayı planlıyor. Schürrle’nin Dortmund’la 7 milyon Euro maaşlı 1 yıllık sözleşmesi vardı. Ancak 29 yaşındaki futbolcu düzenli oynamak istediği için 2.5 milyon Euro alarak kontratını feshetti. Fenerbahçe’nin ilk sene için imza parasıyla birlikte 4.5 milyon Euro önermesi bekleniyor. Böylece Schürrle yine 7 milyon Euro kazanmış olacak. Sonraki sezonlar için ise maaş teklifinin 2.5 milyon Euro olacağı öğrenildi. Selahattin Baki ve Emre Belözoğlu’nun Almanya çıkarmasında Frankfurt’lu yöneticiler ile de bir araya gelerek Simon Falette’in bir sezon daha kiralanması konusunu görüşecekleri de kaydedildi.

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