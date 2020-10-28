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28.10.2020 - 15:16 | | İSTANBUL, (DHA) -

Fenerbahçe,  Antalyaspor hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Fraport-TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe,  Antalyaspor hazırlıklarına başladı
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Can Bartu Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayan ve teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı.

Çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Diego Perotti, Serdar Aziz ve Mame Thiam antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, Sinan Gümüş gribal enfeksiyon sebebiyle idmanda yer almadı.

Antrenman öncesi sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Yardımcı antrenör Volkan Demirel ve futbolcu Dimitris Pelkas'ın doğum günü kutlandı. Doğum günleri takımın izin yaptığı günlere denk gelen Demirel ve Pelkas için idman öncesi pasta kesildi. İkili bu jestten dolayı teknik heyete ve futbolculara teşekkür etti.

Fenerbahçe, 2 Kasım Pazartesi günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak Fraport-TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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