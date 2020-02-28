Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
28.02.2020 - 14:29 | | AA

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, karşılaşma için akşam saatlerinde Antalya'ya gidecek.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de hedef 32. Antalyaspor galibiyeti

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir'in son 16'daki rakibi Kopenhag
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alex de Souza'dan İdlib mesajı

Alex de Souza'dan İdlib mesajı

Adanaspor'da teknik direktörlüğe Coşkun Demirbakan getirildi

Adanaspor'da teknik direktörlüğe Coşkun Demirbakan getirildi

Osmanlıspor, İdlib şehitlerini unutmadı

Osmanlıspor, İdlib şehitlerini unutmadı

El Clasico'da 180. randevuya doğru

El Clasico'da 180. randevuya doğru

Sıradaki Haber