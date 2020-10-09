09.10.2020 - 22:30 |
Fenerbahçe başantrenörü Igor Kokoskov Brooklyn Nets'in teklifini reddetti!
Fenerbahçe Beko'da Obradovic sonrası göreve gelen başantrenör Igor Kokoskov'la ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Sırp koç, Brooklyn Nets'te göreve gelen Steve Nash'in yardımcılığını yapması için gelen teklifi reddetti.
Fenerbahçe Beko'daki ilk sezonuna başarılı bir giriş yapan Igor Kokoskov'la ilgili bir gerçek ortaya çıktı.
The Athletic'te yer alan habere göre; Sırp koça Brooklyn Nets'te göreve gelen Steve Nash'in yardımcılığını yapması için teklif götürüldü. Kokoskov ise Türkiye'de kalmak istediğini söyleyerek bu teklifi reddetti.
Igor Kokoskov, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye sahip ve çok zor bir görevi devraldı. Vatandaşı Obradovic'ten koltuğu devralan Kokoskov, NBA'de daha önce Phoenix Suns'ta başantrenör olarak görev almıştı.
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