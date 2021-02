Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: İnşallah Gustavo'da büyük bir sıkıntı yoktur, endişeliyiz

Altay'ı tebrik ediyorum. Müthiş bir maç çıkardı. Hatay'ın doğası, insanı, lezzetleri, dostlukları... İple çekiyorduk buraya gelmeyi. Geçen hafta Başakşehir'i 5-1 yenmişlerdi, zor olacaktı. Nispeten iyi oynamadığımız maçta 3 puan almak önemli. Antakya Valimiz Sayın Rahmi Bey'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Bey'e ve bu güzel şehrin tüm vatandaşlarına teşekkür ediyorum.

Havaalanından otele kadar bizi meşalelerle karşılayan, moral veren, motivasyon veren tüm Fenerbahçelilere teşekkür ediyorum. Bu 3 puan onlara armağan ediyorum. Diğer takımlar da buraya geldi ama esnaflar, eşler, dostlar Fenerbahçe gelince daha farklı oldu dedi. Bir arzumuz var, yeni stadyum açılınca Fenerbahçe ile oynanacak özel bir maçla açılsın. Rutin maçla değil Fenerbahçe ile oynanacak bir özel maçla bu güzel stadyum açılsın diye önerimizi ilettik. Biz Hatay'a karşı farklı bir muhabbetimiz var. Buranın çocuğu olan yöneticilerimiz var.

GUSTAVO İÇİN ENDİŞELİYİZ

Mutlu geldik, mutlu ayrılıyoruz. Hafta sonu çok çok önemli bir maçımız var. Luiz Gustavo'da inşallah önemli bir sıkıntı yok. Ciddi sıkıntı olmasa maçı terk etmezdi. Endişeliyiz. Sınırdakiler de kart görmediler. Şimdi tüm konsantrasyon ve odağımız hafta sonu oynanacak maçta.

İRFAN CAN KAHVECİ SÖZLERİ

İrfan Can öncelikle hayırlı uğurlu olsun kendisi ve ailesi için ama daha da önemlisi camiamız için. Çok söylenecek şeyler var, hiç söylenmeyecek şeyler var. 3. sene ve 5. transfer penceresinde bir nebze bizim nasıl hareket ettiğimizi görüyorsunuz. Biz fazla konuşmadan, odaklandığımız oyuncunun transferini bitirmeye, perde arkasında müzakereler, başvurular ve futbolcuyla anlaştıktan sonra konuşuyoruz. Mesut Özil transferinde de söyledim. Ne gaza geldik, ne gaza getirdik. Daha imza atmadan biz onu, o bizi istiyor falan öyle değil. İrfan Can özelinde bakarsak; Erzurum maçı sonrası Başakşehir böyle istiyorsa ilgileniyoruz dedik. En son Rize maçından sonra Sayın Alper Bey dedi ki Fenerbahçe isterse alır dedi. Soru geldi, öyle dedik. İşimizi bitirdikten sonra açıkladık. Bizim tarzımız bu. Rekabet olacaktır transferde, bazen kazanır bazen kaybedersiniz. Dünyanın sonu değildir. Yatırım yapan takımlara hayırlı olsun.

Başakşehir Futbol Kulübü, başkanıyla profesyonelleriyle ve süreçte dahil olan yöneticileriyle son derece profesyonelce davrandılar. Kendi kulüplerinin menfaatleri neticesinde ne gerekirse, iki tarafa da maksimum derecede şeffaflıkla teklifler aldılar. Kendi kulüplerinin çıkarları doğrultusunda ne uygun gördülerse hareket ettiler. Ben sürecin son ayağına dahil oldum. Dendiği kadar profesyonel ve kurumsal bir kulüpmüş. Tutumları için teşekkür ediyorum. Transferin son ayağında oyuncuyla şahsen ve yalnız görüştüm. Angajmanın var mı başka yere, tercihin var mı dedim. Sadece kulüplerin anlaşması değil, oyuncunun da gönlü lazım. Hiçbir sıkıntı olmayınca imzaladık.