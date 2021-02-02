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• 02 Şubat 2021 - 18:17 • Son Güncelleme:

Son dakika haberleri - Fenerbahçe'de Altay Bayındır patlaması! Maç sonunda olay yaratan sözler...

Hatayspor Fenerbahçe karşılaşması öncesinde kentte büyük heyecan yaşandı. Hatayspor taraftarları, maç öncesinde stat çevresinde büyük bir coşku ile maç saatini bekledi.

• 02 Şubat 2021 - 18:17 • Son Güncelleme:
1GÖZLER MESUTUN ÜZERİNDEYDİ
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GÖZLER MESUT'UN ÜZERİNDEYDİ

Karşılaşma öncesi iki takımın ısındığı sırada tüm gözler Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil'in üzerindeydi. Fenerbahçe'ye imza attığından beri dünya basınının ilgisini çeken futbolcu bugün maça yedek olarak soyundu.

2OSAYİ SÜRPRİZİ

OSAYİ SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin ilk 11'inde Erol Bulut'un tercihleri merak ediliyordu. Yeni transfeler ile birlikte sahaya süreceği 11'i merakla beklenen Bulut'tan Osayi sürprizi geldi. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye imza atan futbolcu Hatayspor karşısında ilk kez ilk 11'de forma giydi.

3THİAM PERDEYİ AÇTI

THİAM PERDEYİ AÇTI

İki takım da karşılaşmaya hızlı başladı. Tatlı sert futbolun ön plana çıktığı mücadelede her iki takım da gol pozisyonları yaratırken perdeyi 26. dakikada Mame Thiam açtı.

4OSAYİNİN KATKISIYLA

OSAYİ'NİN KATKISIYLA

Fenerbahçe'de yeni transfer Osai'nin sağ kanattan bireysel becerisiyle ceza sahasına girdiği pozisyonda yaptığı ortaya kafayı vuran Thiam, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

5OZAN ÇİZGİDEN ÇIKARDI

OZAN ÇİZGİDEN ÇIKARDI

İkinci yarıda da her iki takım karşılıklı pozisyonlar buldu. Maçın kader anların birinde 76. dakikada Ozan Tufan topu çizgi üzerinden çıkararak Hatayspor'a gol şansı vermedi.

6MESUT ÖZİL İLK KEZ OYUNDA

MESUT ÖZİL İLK KEZ OYUNDA

77. dakikada ise Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği an gerçekleşti. Sarı Lacivertlilerin yeni transferi Mesut Özil, Mame Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.

7HATAY ÜST ÜSTE TEHLİKE YARATTI

HATAY ÜST ÜSTE TEHLİKE YARATTI

Bu dakikadan sonra akınlarını sıklaştıran Hatayspor oyunun kontrolünü ele geçirdi ve üst üste kullandığı kornerler ile Fenerbahçe kalesinde büyük teklikeler yarattı.

8ALTAY DEVLEŞTİ

ALTAY DEVLEŞTİ

Kaleci Altay'ın kalesinde devleştiği anlarda Fenerbahçe, Billong'un ters vuruşunda farkı ikiye çıkarsa da bu sevinç kısa sürdü. Ligin gol kralı Boupendza, yaptığı şık vuruşla maçın yıldızı Altay Bayındır'ı mağlup etti.

9ALTAYDAN 3 PUAN

ALTAY'DAN 3 PUAN

İlerleyen dakikalarda iki takım da gol bulamazken, karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

10SOSYAL MEDYADA ALTAY PATLAMASI

SOSYAL MEDYADA ALTAY PATLAMASI

Maçın ardından sosyal medyada adeta Altay Bayındır patlaması yaşandı. Fenerbahçe'de forma giydiği tüm maçlarda gösterdiği en iyi performanslarından birini sergileyen kaleci, maçın ardından sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Sosyal Medyada yapılan Altay Bayındır yorumları...

11DÜNYANIN EN İYİSİ

'DÜNYANIN EN İYİSİ'

Dünyanın en iyi kalecisi Altay Bayındır, biz senden razıyız kardeşim !

12HELAL OLSUN

'HELAL OLSUN'

MÜCADELENE HELAL OLSUN ÇOCUK !

13ALLAHA ŞÜKÜRLER OLSUN

'ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN'

Altay Bayındır...Seni veren Allah'a şükürler olsun...

14ALTAY>BUFFON&NEUER

'ALTAY>BUFFON&NEUER'

Altay Bayındır > Bufon & Neuer, NET.

15DÜNYANIN EN İYİSİ

'DÜNYANIN EN İYİSİ'

Altay Bayındır! Teşekkürler dünyanın en iyisi!

16DUVAR

'DUVAR'

İTİNAYLA DUVAR ÖRÜLÜR #ÇokSeviyoruzAltayBayındır

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