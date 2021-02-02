• 02 Şubat 2021 - 18:17 • Son Güncelleme:
Son dakika haberleri - Fenerbahçe'de Altay Bayındır patlaması! Maç sonunda olay yaratan sözler...
Hatayspor Fenerbahçe karşılaşması öncesinde kentte büyük heyecan yaşandı. Hatayspor taraftarları, maç öncesinde stat çevresinde büyük bir coşku ile maç saatini bekledi.
• 02 Şubat 2021 - 18:17 • Son Güncelleme:
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GÖZLER MESUT'UN ÜZERİNDEYDİ
Karşılaşma öncesi iki takımın ısındığı sırada tüm gözler Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil'in üzerindeydi. Fenerbahçe'ye imza attığından beri dünya basınının ilgisini çeken futbolcu bugün maça yedek olarak soyundu.
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