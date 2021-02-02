Son dakika haberleri - Fenerbahçe'de Altay Bayındır patlaması! Maç sonunda olay yaratan sözler...

GÖZLER MESUT'UN ÜZERİNDEYDİ Karşılaşma öncesi iki takımın ısındığı sırada tüm gözler Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil'in üzerindeydi. Fenerbahçe'ye imza attığından beri dünya basınının ilgisini çeken futbolcu bugün maça yedek olarak soyundu.