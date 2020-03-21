GalatasaraylÄ± futbolcu Åžener Ã–zbayraklÄ±, sevdiklerimizi korumak iÃ§in onlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸemeye ara verelim mesajÄ± verirken, "SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu hepimiz biliyoruz ve zor bir sÃ¼reÃ§ten geÃ§iyoruz. Sadece kendimizi deÄŸil, ailemizi, sevdiklerimizi ve tÃ¼m insanlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiz gerekiyor. NasÄ±l Ã¶nlem alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸine yÃ¶nelik bilgilendirmeler yapÄ±ldÄ±, bunlara Ã¶zen gÃ¶sterelim. Bir Ã¶mÃ¼r sevdiklerimizle gÃ¶rÃ¼ÅŸebilmemiz iÃ§in bir sÃ¼re kÃ¼sebiliriz" dedi.

UMUT NAYÄ°R: YETKÄ°LÄ°LERÄ°N VE MAKAMLARIN DÄ°REKTÄ°FLERÄ°NE UYALIM

BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu MehmetÂ Umut Nayir, koronovirÃ¼s iÃ§in yetkili makamlarÄ±n belirlediÄŸi kurallara uymanÄ±n Ã¶nemini dile getirirerek, "DÃ¼nya Ã§apÄ±ndaki bir salgÄ±n nedeniyle zor bir dÃ¶nemden geÃ§iyoruz. YakÄ±n zamanda Ã¼lkemizde de artÄ±ÅŸ gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±. Liglerin ertelenmesiyle bir sporcularda sosyal izolasyona girdik ve mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunda dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kmamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bireysel ve Ã§evremizde insanlarÄ±nda hijyenine dikkat etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. BilinÃ§li olalÄ±m. Ã–zellikle devlet yetkililerinin ve makamlarÄ±nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± direktiflere uyalÄ±m ki bu salgÄ±n bÃ¼yÃ¼mesin, Ã¼stesinden birlikte gelelim. Buna yÃ¼rekten inanÄ±yorum. Kendinize ve Ã§evrenizdeki insanlara dikkat edin. DÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kmayÄ±n. SaÄŸlÄ±kla kalÄ±n" diye konuÅŸtu.

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