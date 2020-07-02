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02.07.2020 - 23:02 |

Fenerbahçe Beko Igor Kokoskov ile anlaştı! Bogdanovic etkisi...

Zeljko Obradovic sonrası yeni başantrenörünü belirleyen Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov heyecanı yaşanıyor. Bu transferde Bogdan Bogdanovic'in etkisi dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Beko Igor Kokoskov ile anlaştı! Bogdanovic etkisi...
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Celal Umut Eren / Skorer 

Fenerbahçe Beko'da yeni başantrenör belirlendi. Sırbistan'ın son dönemde yetiştirdiği en önemli antrenörlerden olan Igor Kokoskov, sarı-lacivertlilerle anlaşmaya vardı.

Hem NBA tecrübesi hem de Avrupa basketboluyla ilgili bilgisi sayesinde herkesin çok beğendiği bir isim olan 48 yaşındaki coach için sürpriz bir isim de devreye girdi.

ABD basınında yer alan haberlerde şu anda NBA'de Sacramento Kings'de yardımcı antrenör olan Kokoskov'un takımında oynayan Bogdan Bogdanovic ikna sürecinde devreye girdi.

Fenerbahçe'de basketbolda tarihinin en önemli yıldızlarından olan Bogdanovic, Sacramento Kings'te beraber çalıştığı Sırp coach'un Fenerbahçe'ye kazandırılmasında etkili oldu. 

Fenerbahçe Beko Igor Kokoskov ile anlaştı Bogdanovic etkisi...

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Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov ile anlaştı!

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