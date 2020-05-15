Fenerbahçe Beko'da bütçe yarıya düşüyor! Ayrılık krizi...

Camiada sıklıkla bütçesi nedeniyle tartışmalara neden olan Fenerbahçe Beko için Avrupa basınından flaş iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. İlk olarak İspanyol basınının duyurduğu bütçenin yarıya indirilmesi planı, Yunan ve İtalyan basınındaki kaynaklar tarafından da yinelendi.

Obradovic başka bir takım çalıştırabilir

SDNA, Fenerbahçe'nin yaşanılan kriz nedeniyle bütçesinde %50'lik bir düşüş planladığını aktarırken koç Zeljko Obradovic'in yeni sezonda farklı bir takım çalıştırabileceğini belirtti.

İtalyan basınından Basket Marche ise Fenerbahçe Beko'da bütçenin yarıya indirilmesi sonrası Olimpia Milano'nun Luigi Datome transferini bitirebileceğini aktardı.

Sloukas indirimi kabul etmeyecek!

Yunan basınında iddialar geniş yer bulurken News All, Obradovic'in takımdan ayrılabileceğini ve Kostas Sloukas'ın da mevcut sözleşmesinde indirime gitmeyi asla kabul etmeyeceğini belirtti. Sloukas'ın ismi son günlerde eski takımı Olympiacos ile anılıyordu.