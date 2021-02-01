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01.02.2021 - 14:16 | | AA

Fenerbahçe Beko'da Guduric ve Pierre'in durumu Zenit maçı öncesi belli olacak

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncuları Marko Guduric ile Dyshawn Pierre'in sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Beko'da Guduric ve Pierre'in durumu Zenit maçı öncesi belli olacak
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Yapılan açıklamada, Empera Halı Gaziantep Basketbol maçında sakatlanan oyunculardan Marko Guduric ve Dyshawn Pierre'in son durumları hakkında takım doktoru Ahmet Kulduk'un görüşlerine yer verildi.

Marko Guduric'in maçın ilk yarısında sağ bacağına aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemediğini hatırlatan Kulduk, "Oyuncumuzda, sağ uylukta travmaya bağlı kas kontüzyonu oluşmuştur." ifadelerini kullandı.

Dyshawn Pierre'in ise abdomen bölgesinde kas sakatlığı yaşadığını vurgulayan Kulduk, "Her iki sporcumuzun da tedavisine başlanmıştır. Marko Guduric ve Dyshawn Pierre'in durumlarına 5 Şubat tarihinde oynanacak Zenit maçı öncesinde karar verilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Fenerbahçe Bekoda Guduric ve Pierrein durumu Zenit maçı öncesi belli olacak

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