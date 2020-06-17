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17.06.2020 - 20:11 |

Fenerbahçe Beko'da kritik toplantı! Gözler Obradovic'te

Fenebahçe Beko’da herkesin merakla beklediği Zeljko Obradovic konusunda yeni bir toplantı olacak. Bu akşamki görüşmede ciddi aşama kaydedilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Beko'da kritik toplantı! Gözler Obradovic'te
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Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

 

Basketbolda lig ve Avrupa’da sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe Beko’da tüm gözler Zeljko Obradovic’e döndü.

Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Obradovic ile görüşmeler resmen başladı. Buna göre; son 2 günde devam eden görüşmeler bu akşam bir kez daha yapılacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy’un öncülüğündeki kulüp; Zeljko Obradovic ve genel menajer Maurizio Gherardini ile beraber yeni bir görüşme organize etti. Artık görüşmelerin son aşamada olması bekleniyor.

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Fenerbahçe Bekoda kritik toplantı Gözler Obradovicte

 

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