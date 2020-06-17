Fenerbahçe Beko'da kritik toplantı! Gözler Obradovic'te

Basketbolda lig ve Avrupa’da sezonun sona ermesiyle Fenerbahçe Beko’da tüm gözler Zeljko Obradovic’e döndü.

Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi biten Obradovic ile görüşmeler resmen başladı. Buna göre; son 2 günde devam eden görüşmeler bu akşam bir kez daha yapılacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy’un öncülüğündeki kulüp; Zeljko Obradovic ve genel menajer Maurizio Gherardini ile beraber yeni bir görüşme organize etti. Artık görüşmelerin son aşamada olması bekleniyor.