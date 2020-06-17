UEFA'nın kararına Türkiye'den ilk tepki

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı açıklamalarda bulundu.

Açıklamalar şu şekilde;

Bakan Kasapoğlu: Türkiye olarak sporun her branşında tüm imkanlara sahibiz. Tecrübe ve birikimimizle tüm spor branşlara en iyi şekilde ev sahipliği yaptık. Devam da edeceğiz. Futbol en popüler spor branşlarından bir tanesi. Tüm şehirlerimiz, ülkemizin dört bir yanı çok ciddi spor tesislerine sahip. 18 yıldır Cumhurbaşkanlığımız tarafından gerçekleştirilen spor devrimi bu işin en büyük aktörü. İstanbul'umuzun müthiş potansiyeli de bizim için kritik öneme sahip. Tüm insanlık olarak verdiğimiz mücadele sonucu birçok spor organizasyonu ya iptal edildi ya da ertelendi. Mayıs ayında gerçekleşecek final bu süreçte ertelendi. UEFA da ev sahipliği konusunu tekrar masaya yatırdı. Başka federasyonumuza özellikle teşekkür ediyorum. UEFA'nın almış olduğu karar bizleri memnun etmiştir. Kimsenin bu anlamda önümüzdeki yıl en güzel şekilde bu organizasyonu yöneteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Nihat Özdemir: Tüm UEFA yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz 2005 yılında rüya gibi bir finale ev sahipliği yaptık. İnşallah 2021'de de seyircili bir şekilde bu finale ev sahipliği yapacağız. Toplantıya katılımları için sayın bakanıma çok teşekkür ederim. Türk sporuna çok değerli katkılarda bulunan spor bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. İçinde bulunduğumuz Olimpiyat Stadı unutulmaz anı barındırıyor. Türkiye olarak böyle bir organizasyonu düzenlemenin gururunu yaşadık. UEFA'nın göz bebeği haline geldik. Pandemi olmasaydı finalin coşkusunu burada yaşayacaktık. Futbola 3 ay ara verilmesi sonrası UEFA ile görüşerek bu sene ki hakkımızdan feragat ederek seneye İstanbul'da seyircili oynamak için talepte bulunduk ve 2021 yılında bu görkemli organizasyona ev sahipliği yapacağız. Bu final için çok emek verdik. Stadı adeta yeni baştan yaptık. UEFA standartlarında tribün kapasitemizi 76 bine yükselttik. Çok değerli ortaklarımız da oldu bu çalışmalarda. Ülkemiz Cumhurbaşkanımızın rehberliğinde, Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle dünyaya örnek oldu. Cumhurbaşkanımızın futbola olan sevgisi bizleri daha güçlü kılıyor. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. Dünyanın alkışlayacağı bir finale daha ev sahipliği yapacağız. UEFA'nın aldığı bu kararın hayırlı olmasını diliyoruz. Şimdiden tüm paydaşlara ve takımlara başarılar diliyorum. Herkesi 2021 yazında, finaller şehri İstanbul'a davet ediyorum.

Servet Yardımcı: Finali seyircisiz oynama taraftarı değildik. Finali seyircili oynama isteğimizi, UEFA'ya ilettik. Ya bu sene seyircisiz, ya seneye seyircili, ya da 2024'te seyircili şeklinde opsiyonlarımız vardı.

Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. 15 yıl önce yapılan finali de herkes hatırlıyor. Seyirci olmadan maç da olmuyor. Böyle hayırlı kararın çıkmasından dolayı sevinçliyiz.

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