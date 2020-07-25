Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: 3-1

Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe sahadan 3-1lik galibiyetle ayrıldı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin gollerini 39. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu , 60. dakikada Garry Rodrigues ve 90+8. dakikada Ozan Tufan kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golünü 53. dakikada Skoda attı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 53 puanla ligi 7. sırada tamamladı. Çaykur Rizespor ise 35 puanla 15. sırada yer aldı.





İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Rodrigues, Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar

CEZALI: Jailson, Tolga, Muriç, Deniz

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Garmash, Oğuz Kağan, Abdullah, Boldrin, Tunay, Skoda

CEZALI: Samudio, Vetrih

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Rodrigues'in pasında penaltı noktası civarında bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun gelişine şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede kontrol etti.

21. dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında solda hareketlenen Skoda'nın pasında Boldrin ceza yayı üstünde müsait durumda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, top üst direğin dibinden auta çıktı.

28. dakikada ceza alanı solundan Melnjak'ın ortasında savunmada Falette'in uzaklaştırmak istediği top, yayın üzerinde bulunan Skoda'nın olduğu bölgeye düştü. Skoda'nın, topun gelişine etkili vuruşunda kaleci Harun meşin yuvarlağı kontrol etti.

32. dakikada Boldrin'in sağdan ortasına arka direkte iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda, önce üst direğe çarpan top kaleci Harun'da kaldı.

37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Çaykur Rizespor savunmasının hatalı pasında rakibinden sıyrılan Emre, ceza sahası içinde Abdullah Durak'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Penaltı atışı için topun başına geçen Emre'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.

42. dakikada Skoda'nın pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Boldrin'in vuruşunda, kaleci Harun topu ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle son buldu.

MAÇTAN NOTLAR

Vefa örneği

Fenerbahçe Kulübü, sezonun son maçında tribünlerde özel bir işe imza attı. Hayatını kaybeden tüm Fenerbahçe taraftarlarının özel kartonları hazırlandı.

Tribüne de 'Her zaman sizinleyiz' pankartı asıldı. Geçen hafta da Vodafone Park'ta deplasman takım tribününe konulmuştu.

Kadına şiddete 'DUR' de

Kadıköy'de özel bir tribün anlamlı bir pankarta ayrıldı. Erkek şiddeti nedeniyle hayatı son bulan kadınlar için dev bir pankart açıldı.

Yaşamını yitiren tüm kadınların fotoğrafları ve ismi tek tek yazıldı. Kadına şiddete 'DUR' de sloganı ile statta yer aldı.

Gençler yine yok

Sezonun son maçında Çaykur Rizespor karşılaşmasında genç oyuncular yine ilk 11'e giremedi. Ligi 7. sırada bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, buna karşın Ömer Faruk ve zorunluluk nedeniyle Allahyar dışında gençleri sahaya sürmedi.



Cenk Alptekin, Gürkan Başkan, Emre Nasuh, Emir Miray Köksal ve Muhammed Gümüşkaya kulübede maça başladı. Murat Sağlam da benzer şekilde ilk 11'de fırsat bulamadı. Muriç'in cezası, Mevlüt'ün de sakatlığı sebebiyle Allahyar forvette görevlendirildi. İranlı golcü bu sezon ilk 11'de şans buldu.

Kalede de Altay yerine Harun'la sezon kapandı.