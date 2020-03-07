Fenerbahçe, Denizlispor'u Kadıköy'de konuk ediyor! Maç saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 25. hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Denizlispor'u konuk edecek. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlar ile dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın takımdan ayrılmasının ardından ilk kez taraftarı önünde maça çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1'lik skorla kaybeden Fenerbahçe Lig'de yeniden yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki Fenerbahçe-Denizlispor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE-DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Denizlispor maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Ferdi, Kruse, Muriqi

Ömer Faruk Beyaz ilk kez

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ligde ilk kez 11'de yer alırken, Ömer Faruk Beyaz da ligde ilk defa kadroya alındı.

Vedat Muriç Kimdir?