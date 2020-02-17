Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü 19:00'da dev derbide karşı karşıya gelecek. iddaa Risk Merkezi, bu büyük kapışma öncesinde oranları açıkladı.

Derbiyi Fenerbahçe'nin kazanmasına 1,85 oran verilirken, 23 maçtır Kadıköy deplasmanında kazanamayan Galatasaray'ın bu seriyi kırmasına ise 2.95'lik oran biçildi. Derbinin berabere bitmesine verilen oran ise 3.10 oldu.

Mücadelenin 2,5 gol üstü oranı 1,58 olurken, 2,5 alt oranı ise 1.90 olarak açıldı.

1,85 ORANDAN EV SAHİBİ 3 KEZ KAZANDI

iddaa risk yönetimi, iddaa tarihinde şu ana kadar Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbilerde 1.85 oranla ev sahibi takımları 4 kez favori gösterdi.

1-0 F.Bahçe - G.Saray

1-0 F.Bahçe - G.Saray

2-1 G.Saray - F.Bahçe

0-0 F.Bahçe - G.Saray

?-? F.Bahçe - G.Saray