Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe, Serdar Aziz'den indirim istedi

Galatasaray'dan alacakları karşılığında sözleşmesini fesheden tecrübeli defans oyuncusu Serdar Aziz krizi Fenerbahçe'de sürüyor.

Sarı lacivertli ekipten yıllık 2.2 milyon Euro kazanan tecrübeli savunmacıya maaşında yüzde 25 kesintiye gitmesi talep edildi. Yaklaşık 550 bin Euro'luk bir indirim isteyen yönetim, ücretin 1.6 milyon Euro civarına çekilmesini planlıyor. Serdar'ın henüz bu talebe yanıt vermediği ancak yönetimin bu teklifte ısrarcı olduğu kaydedildi.

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