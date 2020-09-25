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25.09.2020 - 09:00 |

Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe, Serdar Aziz'den indirim istedi

Son dönemde gözden düşen ve Hatayspor maçında yedek kulübesinde oturan Serdar Aziz'den resmen indirim istendi.

Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe, Serdar Aziz'den indirim istedi
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Galatasaray'dan alacakları karşılığında sözleşmesini fesheden tecrübeli defans oyuncusu Serdar Aziz krizi Fenerbahçe'de sürüyor.

Sarı lacivertli ekipten yıllık 2.2 milyon Euro kazanan tecrübeli savunmacıya maaşında yüzde 25 kesintiye gitmesi talep edildi. Yaklaşık 550 bin Euro'luk bir indirim isteyen yönetim, ücretin 1.6 milyon Euro civarına çekilmesini planlıyor. Serdar'ın henüz bu talebe yanıt vermediği ancak yönetimin bu teklifte ısrarcı olduğu kaydedildi.

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Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe, Serdar Azizden indirim istedi

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