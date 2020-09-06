Fenerbahçe Haberleri | Fenerbahçe'de şoke eden protesto!

Fenerbahçe Kulübü, dayanışma vurgusuyla yayınladığı açıklamada, Fenerium mağazalarında diğer Süper Lig ekiplerinin ürünlerinin satılacağını duyurdu.

Buna göre Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor dışındaki diğer 17 Süper Lig kulübünün ürünleri Fenerium mağazalarında satılabilecek. Yapılan açıklamaya göre bu ürünlerden elde edilen gelirler doğrudan kulüplere aktarılacak.

Taraftar ikiye bölündü

Fenerbahçe'nin aldığı bu karar, taraftarı ikiye böldü, Sosyal medyada bu konu hakkında yorumlar yapan Fenerbahçe taraftarları, tartışmayı bir tık öteye taşıyarak protestoya çevirdi.

Bir grup dün gece Kadıköy'deki Fenerium mağazasının kepenklerine sprey boya ile "Fenerium'da tek renk Sarı-Lacivert" yazarak tepki gösterdi.