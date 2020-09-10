Fenerbahçe Haberleri | Garry Rodrigues krizi! Transferden vazgeçiyor...

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon beklenen performansı gösteremeyen ve yeni teknik patron Erol Bulut'un da gözüne girmeyi başaramayan futbolcu Garry Rodrigues, Yunan ekibi Olympiakos tarafından takibe alınmıştı.

Fenerbahçe'nin kiralık olarak Al İttihad takımından renklerine bağladığı Rodrigues için kulübü ile anlaşan Yunan takımı, Fenerbahçe'nin oyuncu ile sözleşmeyi henüz feshetmemesi sebebiyle transferden vazgeçme noktasına geldi.

Fosonline.gr'de yer alan habere göre hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşan Olympiakos, Fenerbahçe'nin kiralık sözleşmesini feshetmemesi halinde 2. opsiyon olan Levi Garcia'ya yönelecek.