Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! Sakatlar...
10.09.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! Sakatlar...

Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçına yarın Çaykur Rize deplasmanında çıkacak. Sarı-lacivertli takımda zorlu lig maçı öncesi kadroda sıkıntılar yaşanıyor.

Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! Sakatlar...
ABONE OL

SENAD OK

Kadrosunu 11 yeni oyuncuyla güçlendiren Fenerbahçe, sakatlıklar sebebiyle ideal 11’den uzak bir ekiple sahada yer alacak. Gökhan, Caner, Novak, Mert Hakan Yandaş, Sosa, Thiam, Lemos, Valencia gibi tecrübeli ve etkili isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertliler ilk maçta bazı isimlerden yararlanamayacak.

Öncelikle savunmada eksiklik söz konusu. Takımın tecrübeli stoper Serdar Aziz sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Milli maçta sakatlanan Mert Hakan Yandaş da bu hafta yok. Takıma geç katılan Sosa, Kovid-19 sürecini yeni geride bıraktı. 

Vedat Muriç’in sakatlığının yanı sıra Lazio’ya satılması an meselesi. Bu nedenle takımın forvet hattında da sıkıntı bulunuyor. Stoper, orta saha ve ileri uçtaki sıkıntıya rağmen teknik heyet geniş kadro içinden çözüm arayışı içinde. Serdar’ın yerine Zanka’nın oynaması bekleniyor. Sosa’nın yerinde Ozan, Mert Hakan’ın yokluğunda Deniz ya da Ferdi görev yapacak.

İleri uçta ise Frey fiziksel olarak etkili olsa da son vuruşlarda sıkıntılı. Thiam bu bölgeye çekilince kanattaki kadar etkili olamıyor. Valencia’nın da zamana ihtiyacı var.

Fenerbahçede sıkıntı büyük Sakatlar...

Cengiz Ünder'den yeni sezon öncesi şık gol!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Eboue, FIFA ile yaşanan krizi anlattı
    Eboue, FIFA ile yaşanan krizi anlattı
  2. Erol Bulut'tan az zamanda çoklu plan!
    Erol Bulut'tan az zamanda çoklu plan!
  3. Kosovalı gazeteci: ‘Vedat, Immobile’den çekinmiyor’
    Kosovalı gazeteci: ‘Vedat, Immobile’den çekinmiyor’
  4. Türk futboluna Misli.com imzası
    Türk futboluna Misli.com imzası
  5. Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! Sakatlar...
    Fenerbahçe'de sıkıntı büyük! Sakatlar...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mathias Zanka Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Mathias Zanka Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Milan, Tonali'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı

Milan, Tonali'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı

Türk Telekom: 54 – Kızılyıldız: 83

Türk Telekom: 54 – Kızılyıldız: 83

Çağla Büyükakçay, TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'a veda etti!

Çağla Büyükakçay, TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'a veda etti!

Sıradaki Haber