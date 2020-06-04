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HaberlerVoleybol Haberleri Fenerbahçe HDI Sigorta'da Mariusz Sordyl ile yollar ayrıldı
04.06.2020 - 18:25 |

Fenerbahçe HDI Sigorta'da Mariusz Sordyl ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol takımında yeni sezon yapılanması kapsamında başantrenör Mariusz Sordyl ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe HDI Sigorta'da Mariusz Sordyl ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol takımında yeni sezon yapılanması kapsamında başantrenör Mariusz Sordyl ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın yeni sezon yapılanması kapsamında takımımızın Başantrenörü Mariusz Sordyl ile yollarımız ayrılmıştır.

Sordyl, Fenerbahçemiz'de görev yaptığı bir buçuk yıl boyunca göstermiş olduğu özverili çalışmalarla, ilk günden itibaren Takımımızın yükselişinde etkili olmuş; Takımımızın, 2018-19 sezonunda Axa Sigorta Efeler Ligi, Axa Sigorta Kupa Voley olmak üzere iki şampiyonluğu kazanmasında ve Koronavirüs dolayısıyla sona erdirilen 2019-20 sezonunu da lider tamamlamasında büyük pay sahibi olmuştur.

Kulübümüz için ortaya koyduğu tüm başarılar ve emekleri için Mariusz Sordyl’e teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Fenerbahçe HDI Sigortada Mariusz Sordyl ile yollar ayrıldı

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