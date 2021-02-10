Fenerbahçe HDI Sigorta'nın 3 maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-lacivertli takımda yaşanan Kovid-19 vakaları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile bugün oynanacak 19. hafta erteleme maçı ile 27. haftada Ziraat Bankkart ve 28. haftada Solhanspor ile yapılacak müsabakaların tehir edildiği belirtildi.

Açıklamada, Fenerbahçe HDI Sigorta'nın teknik ve idari heyeti ile oyuncularına "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.