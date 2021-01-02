Fenerbahçe için yeni bir marş! ‘Çubuklu Asalet’

ELİF ALTIN

Gazeteci Murat Kaya, Fenerbahçe için yeni bir marş yazıp besteledi. Kaya, dijital platformlarda yayınlanan “Çubuklu Asalet” adlı marşı, kızlarından aldığı ilhamla bestelediğini söyledi.

Kaya’nın “Çubuklu Asalet” marşı, şarkıcı Selçuk Abay tarafından düzenlenip seslendirildi. Marş, tüm dijital platformlarda Avrupa Müzik etiketiyle beğeniye sunuldu. Murat Kaya, “Taraftarı olmaktan gurur duyduğum Fenerbahçe’nin maçlarını izlemek için stada veya salona gittiğimde marşların çok az olduğunu fark edip, bir marş yazılması gerektiğini düşünürdüm. Bu bana nasip oldu. Fenerbahçelilere hayırlı olsun” dedi.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin