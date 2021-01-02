Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe için yeni bir marş! ‘Çubuklu Asalet’
02.01.2021 - 07:00 |

Fenerbahçe için yeni bir marş! ‘Çubuklu Asalet’

Gazeteci Murat Kaya, Fenerbahçe için yeni bir marş yazıp besteledi.

Fenerbahçe için yeni bir marş! ‘Çubuklu Asalet’
ABONE OL

ELİF ALTIN

Gazeteci Murat Kaya, Fenerbahçe için yeni bir marş yazıp besteledi. Kaya, dijital platformlarda yayınlanan “Çubuklu Asalet” adlı marşı, kızlarından aldığı ilhamla bestelediğini söyledi.
Kaya’nın “Çubuklu Asalet” marşı, şarkıcı Selçuk Abay tarafından düzenlenip seslendirildi. Marş, tüm dijital platformlarda Avrupa Müzik etiketiyle beğeniye sunuldu. Murat Kaya, “Taraftarı olmaktan gurur duyduğum Fenerbahçe’nin maçlarını izlemek için stada veya salona gittiğimde marşların çok az olduğunu fark edip, bir marş yazılması gerektiğini düşünürdüm. Bu bana nasip oldu. Fenerbahçelilere hayırlı olsun” dedi. 

Fenerbahçe için yeni bir marş ‘Çubuklu Asalet’

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberi | Süper Lig devinin Ali Akman teklifi ortaya çıktı! Tüm detaylar belli oldu...

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin

 

    Fatih Terim Omar Elabdellaoui'yu ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor
      Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ediyor
    2. Galatasaray'ın rakibi Antalyaspor!
      Galatasaray'ın rakibi Antalyaspor!
    3. "Ocak ve şubat aylarını kazasız belasız geçmeliyiz”
      "Ocak ve şubat aylarını kazasız belasız geçmeliyiz”
    4. Omar Elabdellaoui'de büyük tehlike!
      Omar Elabdellaoui'de büyük tehlike!
    5. Messi artık serbest!
      Messi artık serbest!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mesut Özil ve Hakan Çalhanoğlu sezon sonu bedava!

    Mesut Özil ve Hakan Çalhanoğlu sezon sonu bedava!

    Son dakika - Beşiktaş'ta mecburi değişim

    Son dakika - Beşiktaş'ta mecburi değişim

    Milli yüzücü Emre Sakçı’ya büyük ödül!

    Milli yüzücü Emre Sakçı’ya büyük ödül!

    Son dakika - Trabzonspor’da Ekuban sevinci

    Son dakika - Trabzonspor’da Ekuban sevinci

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet