10.09.2020 - 21:35 |
Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi
Süper Lig'de sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Rize'ye geldi.
Süper Lig'in açılış maçında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Rize'ye geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a gelen sarı-lacivertli kafile, güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile Rize'ye geçti ve kamp yapacağı otele yerleşti.
Yeni Tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında havaalanı ve otel önüne taraftar alınmadı.
Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakası, yarın saat 20.00'de başlayacak.
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