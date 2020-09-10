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10.09.2020 - 21:35 |

Fenerbahçe kafilesi Rize'ye geldi

Süper Lig'de sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Rize'ye geldi.

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Süper Lig'in açılış maçında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Futbol Takımı, Rize'ye geldi. 

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Trabzon'a gelen sarı-lacivertli kafile, güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile Rize'ye geçti ve kamp yapacağı otele yerleşti.

Yeni Tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında havaalanı ve otel önüne taraftar alınmadı. 

Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Çaykur Rizespor-Fenerbahçe müsabakası, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe kafilesi Rizeye geldi

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