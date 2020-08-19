FenerbahÃ§e kÄ±yafet sponsorluÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼, resmi kÄ±yafet sponsoru Damat Tween ile iÅŸ birliÄŸini devam ettirecek.Â

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Erkek modasÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen kuruluÅŸlarÄ±ndan Orka Holding, Damat Tween markasÄ± ile TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k ve en kÃ¶klÃ¼ kulÃ¼plerinden FenerbahÃ§e'nin 2020-2021 sezonunda da resmi kÄ±yafet sponsoru olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor." denildi.Â

AÃ§Ä±klamada, Damat Tween'in yeni sezonda futbol takÄ±mlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, kadÄ±n ve erkek basketbol ile voleybol takÄ±mlarÄ± iÃ§in Ã¶zel koleksiyon hazÄ±rlayacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â

Orka Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman OrakÃ§Ä±oÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, FenerbahÃ§e'nin dÃ¼nyadaki en kÃ¶klÃ¼ kulÃ¼plerden biri olduÄŸunu belirterek, "Orka Holding olarak markalarÄ±mÄ±zla dÃ¼nya modasÄ±nda Ã¼stÃ¼n baÅŸarÄ±lar elde ediyoruz. Bu baÅŸarÄ±mÄ±zÄ±, TÃ¼rk sporunun gÃ¶z bebeÄŸi kulÃ¼plerinden FenerbahÃ§e'nin giyim sponsorluÄŸunu sÃ¼rdÃ¼rerek taÃ§landÄ±rmanÄ±n haklÄ± gururunu yaÅŸÄ±yoruz. KulÃ¼be destek olmaktan, bir FenerbahÃ§e taraftarÄ± olarak ayrÄ±ca bÃ¼yÃ¼k onur ve mutluluk duyuyorum. GÃ¼Ã§lÃ¼ iÅŸ birliÄŸimizin FenerbahÃ§e'ye ve Damat Tween markamÄ±za yeni sezonda da gÃ¼zel baÅŸarÄ±lar getirmesini dilerim." ifadelerini kullandÄ±.