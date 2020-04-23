Fenerbahçe Kulübü, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'nda açtı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeyken çekilmiş fotoğrafının, 95 metre genişliğe, 35 metre yüksekliğe sahip, 520 kg ağırlığındaki pankartı, Ülker Stadı'nın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton tribününe asıldı. Bu özel fotoğraf bugüne dek stadımıza asılan en büyük pankart olarak da kayıtlara geçti. Üretim ve dikimi 48 saat, basımı 24 saat süren, 6 kişilik dağcı ekibin yardımıyla 8 saatlik bir çalışmanın ardından stadımıza asılan pankartın önünde, Başkanımız Ali Koç ve Fenerbahçe Koleji öğrencileri Can Yığman (9 yaşında) ve Zeynep Canpolat'ın (7 yaşında) yer aldığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı video çekimi yapıldı." ifadeleri yer aldı.

Video çekiminde Atatürk'e seslenen Fenerbahçe Koleji öğrencilerinden Zeynep Canpolat, "Ey Büyük Atatürk! Bugün 23 Nisan! Bizler, bugünün çocukları yarının geleceğe yön verecek büyükleriyiz. Senin ışığında, geleceğe umutla bakar gözlerimiz!" şeklinde konuştu.

Bir diğer öğrenci Can Yığman ise "Bizlere armağan ettiğin dünyada eşi olmayan bayramımızı ve meclisimizin açılışının 100. yılını kutlamak için Fenerbahçe'mizin ve ülkemizin geleceği olarak buradayız!" sözlerine yer verdi.

Son olarak konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise şunları söyledi:

"Bugün, stadımıza bayramımızı kutlamak için geldik. Ve kalpleri bizimle olan milyonlar var yanımızda! Ne büyük onur, nasıl bir gurur. Bu fotoğraf, Atamızın önderliğinde, bağımsız Türk devletinin temel taşı, milli egemenliğimizin simgesi olan meclisimizin açıldığı gün. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşaması ve çocuklarımıza eşsiz bir gelecek bırakmak için yaptı her şeyi. Minnettarız, bizim için, ülkemiz için yaptıklarına. Atam! Bizlere bıraktığın güzel ülkemizin geleceği, aydınlık yüzümüz olan çocuklarımıza, çocuklarımız bize emanet!"

Videoda, başkan ve çocuklar sözlerini "İzindeyiz, İlelebet" diyerek tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten paylaşılan video, 8 farklı ülke, 61 farklı şehirden kulübe ulaştırılan 3 bin 338 adet 23 Nisan videosunun kolajı ile sona erdi.