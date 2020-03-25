Son dakika | Fenerbahçe Kulübü: Bir oyuncumuzda corona virüs bulgularına rastlanmıştır

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımında yapılan tetkikler sonucu bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip corona virüs bulgularına rastlandığını açıkladı.

İşte o açıklama:

"Futbol A Takımımız'ın oyuncuları teknik kadrosu ve idari çalışanları Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde corona virüs testinde geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip corona virüs bulgularına rastlanmıştır.

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleşmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."