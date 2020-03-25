Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe Kulübü: Bir oyuncumuzda corona virüs bulgularına rastlanmıştır
25.03.2020 - 16:03 |

Son dakika | Fenerbahçe Kulübü: Bir oyuncumuzda corona virüs bulgularına rastlanmıştır

Fenerbahçe Kulübü, Futbol A Takımı oyuncuları ve teknik kadrosunun corona virüs testinden geçtiğini belirterek "Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip corona virüs bulgularına rastlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Son dakika | Fenerbahçe Kulübü: Bir oyuncumuzda corona virüs bulgularına rastlanmıştır

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımında yapılan tetkikler sonucu bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip corona virüs bulgularına rastlandığını açıkladı.  

İşte o açıklama:

"Futbol A Takımımız'ın oyuncuları teknik kadrosu ve idari çalışanları Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde corona virüs testinde geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip corona virüs bulgularına rastlanmıştır. 

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleşmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunuyor (CANLI)
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Profesör Doktor Alpay Azap: Corona virüse yakalanan yıldızlar...

Son dakika | Fenerbahçe Kulübü: Bir oyuncumuzda corona virüs bulgularına rastlanmıştır

 

 

 

Santos'lu futbolculardan örnek davranış!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe altyapı takımları e-antrenman uygulamasına geçti

Fenerbahçe altyapı takımları e-antrenman uygulamasına geçti

Son dakika | Obradovic ve ailesi, Sırbistan'a dönüyor

Son dakika | Obradovic ve ailesi, Sırbistan'a dönüyor

Son dakika | Fenerbahçe'de futbolcular corona virüs testine girecek

Son dakika | Fenerbahçe'de futbolcular corona virüs testine girecek

Efsane futbolcu Clive Allen corona virüse yakalandığını duyurdu

Efsane futbolcu Clive Allen corona virüse yakalandığını duyurdu

Sıradaki Haber