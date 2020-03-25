25.03.2020 - 16:52 |
Son dakika | Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra Fenerbahçe ile ismi anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bir oyuncu ve bir sağlık personelinde Covid -19 bulguları tespit edilen sarı lacivertli ekibe geçmiş olsun mesajı iletti.
İşte Erol Bulut'un paylaşımı:
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulgusuna rastlanan Fenerbahçe Futbol A takım oyuncusu ve sağlık heyeti çalışanına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.
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