Son dakika | Erol Bulut'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

İşte Erol Bulut'un paylaşımı:

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulgusuna rastlanan Fenerbahçe Futbol A takım oyuncusu ve sağlık heyeti çalışanına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

Diego Ribas'tan el yıkama teknikleri