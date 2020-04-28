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28.04.2020 - 15:14 |

Fenerbahçe Kulübü'nden KAP bildirimi! İki atama...

Sarı-lacivertli kulüpte Serdar Yıldız'ın görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği'ne Bütçe ve Raporlama Müdürü Özge Alkaç Erol atandı. Mali İşler Koordinatörlüğü'ne ise Çağdaş Koçak'ın getirildiği açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü'nden KAP bildirimi! İki atama...

İşte sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamalar:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.04.2020 (bugün) tarih ve 654 sayılı kararı ile, Serdar Yıldız'ın görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği'ne, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereği, aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan nitelikleri haiz olan Bütçe ve Raporlama Müdürü Özge Alkaç Erol'un atanmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz Mali İşler Koordinatörlüğüne Sayın Çağdaş Koçak atanmıştır."

Fenerbahçe Kulübünden KAP bildirimi İki atama...

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