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04.09.2020 - 13:21 | | Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe lige moralli başlamak istiyor

Fenerbahçe, yarın The Land Of Legends Cup finalinde Demir Grup Sivasspor'u mağlup ederek kupayı kazanıp, lig öncesi moral bulmak istiyor.

Fenerbahçe lige moralli başlamak istiyor
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Bu sezon Başkan Ali Koç'un önderliğinde iddialı bir futbol yapılanmasına giderek hedefi bütün kupaları kazanmak olarak belirleyen sarı lacivertlilerde camia birlik içinde. Futbol takımının kalitesinin yükselmesi taraftarları heyecanlandırırken, Samandıra'da da disiplinli ve sistematik bir çalışma var. Oyuncuların antrenmanlardaki ciddiyeti ve hırsı uzun lig maratonu öncesi teknik direktör Erol Bulut'u memnun ediyor. Bulut'un antrenman metotlarındaki yenilikler ve saha içi organizasyon çalışmaları da oyuncu grubunun verimliliğini artırmada önemli faktörler arasında yer alıyor. Futbolcularda hazırlık maçlarında gözlenen eksikler ve geliştirilmesi gereken taraflar da video toplantılarla mercek altına alınıyor.

Sarı-lacivetli takımda çalışma temposu artarken yardımlaşma da en üst seviyeye çıkmış durumda. Tecrübeli oyuncular antrenmanlarda gençlere sık sık tavsiyelerde bulunup, yapmaları gerekenler konusunda yardımcı oluyor.

SOSA'YA ÖZEL PROGRAM
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki orta saha Jose Sosa'nın sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde özel program dahilinde çalışma yaptığı belirtildi. Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıklarına tesislerde yapacağı antrenmanla devam edeceği bildirildi.

Fenerbahçe lige moralli başlamak istiyor

Sivasspor'un Süper Lig hazırlıkları devam ediyor!
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