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22.11.2020 - 00:18 |

Fenerbahçe Öznur Kablo - BOTAŞ: 79-51

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında BOTAŞ'ı 79-51 mağlup etti.

Fenerbahçe Öznur Kablo - BOTAŞ: 79-51
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında BOTAŞ'ı 79-51 mağlup etti.

Salon: Metro Enerji 

Hakemler: Erşan Karta, Benhür İrcel, Mustafa Candemir Tabak 

Fenerbahçe Öznur Kablo: Thomas 27, Tuğce Canitez 8, Mc Bride 14, Zandalasini 5, Stokes 12, Olcay Çakır Turgut 4, Sevgi Uzun 6, Ayşe Yılmaz 3 

BOTAŞ: Williams 12, Bahar Çağlar 7, Sehemaz Çidal 12, Marina Bas 6, Işıl Alben 8, Büşra Akbaş 6

1. Periyot: 16-12 

Devre: 38-27 

3. Periyot: 54-38 

Beş faulle çıkan: 37.51 Işıl Alben (BOTAŞ)

Fenerbahçe Öznur Kablo - BOTAŞ: 79-51

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