22.11.2020 - 00:18 |
Fenerbahçe Öznur Kablo - BOTAŞ: 79-51
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında BOTAŞ'ı 79-51 mağlup etti.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında BOTAŞ'ı 79-51 mağlup etti.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Erşan Karta, Benhür İrcel, Mustafa Candemir Tabak
Fenerbahçe Öznur Kablo: Thomas 27, Tuğce Canitez 8, Mc Bride 14, Zandalasini 5, Stokes 12, Olcay Çakır Turgut 4, Sevgi Uzun 6, Ayşe Yılmaz 3
BOTAŞ: Williams 12, Bahar Çağlar 7, Sehemaz Çidal 12, Marina Bas 6, Işıl Alben 8, Büşra Akbaş 6
1. Periyot: 16-12
Devre: 38-27
3. Periyot: 54-38
Beş faulle çıkan: 37.51 Işıl Alben (BOTAŞ)