Fenerbahçe, Öznur Kablo ile sponsorluk sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Öznür Kablo'dan yapılan açıklama şöyle:

Kadın Basketbol Takımımızın isim sponsoru Öznur Kablo ile anlaşmamız 2020-21 sezonunda da devam edecek şekilde uzatılmıştır.

Kulübümüze desteklerini sürdüren Öznur Kablo’ya teşekkür ediyor; Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımıza bu sezon da sonsuz başarılar diliyoruz.