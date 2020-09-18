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18.09.2020 - 14:12 |

Fenerbahçe, Öznur Kablo ile sponsorluk sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın Öznür Kablo ile olan sponsorlık sözleşmesi bir sezon daha uzatıldı.

Fenerbahçe, Öznur Kablo ile sponsorluk sözleşmesini uzattı
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Fenerbahçe Öznür Kablo'dan yapılan açıklama şöyle:

Kadın Basketbol Takımımızın isim sponsoru Öznur Kablo ile anlaşmamız 2020-21 sezonunda da devam edecek şekilde uzatılmıştır.
Kulübümüze desteklerini sürdüren Öznur Kablo’ya teşekkür ediyor; Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımıza bu sezon da sonsuz başarılar diliyoruz.

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Fenerbahçe, Öznur Kablo ile sponsorluk sözleşmesini uzattı

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