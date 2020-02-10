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10.02.2020 - 16:18 |

Fenerbahçe, Passolig kart sahibi 1 milyonuncu taraftarını derbide ağırlayacak

Fenerbahçe Kulübü, Passolig kart sahibi 1 milyonuncu taraftarın, Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray derbisinde ağırlanacağını duyurdu.

Fenerbahçe, Passolig kart sahibi 1 milyonuncu taraftarını derbide ağırlayacak

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe logolu 998 bin Passolig kart satışı gerçekleştirildiği kaydedilirken, 1 milyonuncu kart sahibinin futbol takımı oyuncuları tarafından imzalanmış forma kazanma ve Galatasaray derbisini locada izleme fırsatı elde edeceği aktarıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın ardından Passolig kartta 1 milyon barajını geçen ikinci kulüp olacak.

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Fenerbahçe, Passolig kart sahibi 1 milyonuncu taraftarını derbide ağırlayacak

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