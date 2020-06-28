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28.06.2020 - 12:32 | | Fanatik

Fenerbahçe revire döndü

Süper Lig'in 29. haftasında Yeni Malatyaspor'u son dakika golü ile 3-2 yenen Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkmaya başladı. Sarı Lacivertli ekipte Simon Falette, Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici sakatlıklarının ciddi olması teknik heyeti düşündürmeye başladı.

Fenerbahçe revire döndü
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Fenerbahçe Süper Lig'in 29.haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u son anlarda Ozan Tufan'ın attığı iki golle 2 yenmeyi başardı. Fenerbahçe, böylece ligi ilk beş sıra içinde bitirme yolunda önemli bir üç puan aldı. Yeni Malatyaspor ise 10 kişi kalmasına rağmen kümede kalma yolunda önemli bir puanı hanesine yazdırmak üzereyken sahadan puansız ayrıldı. Maçın son anları büyük çekişmeye sahne olurken 80.dakikadan sonra toplam 4 gol atıldı. Üç puan iki takıma da gidip gelirken son gülen Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe revire döndü

Bu maçın ardından gelen sakatlık haberleri Sarı Lacivertli ekipte teknik heyetin en büyük problemlerinden biri oldu. Simon Falette, Tolga Ciğerci ve Mehmet Ekici'nin sakatlıklarının ciddi olması moralleri bozdu.

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Sakatlarda son durum

Falette'in adaleseindeki sertleşmeden dolayı Yeni Malatyaspor maçında yer almadığı son durumu bu hafta Salı günü başlayacak antrenmanlar sonrası belli olacağı öğrenildi.

Tolga Ciğerci'nin ise adalesinde kanama ve yırtık tespit edilmişti. Tecrübeli futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Mehmet Ekici ise eni Malatyaspor müsabakasının 76. dakikasında sakatlanarak yerini Tolgay Arslan’a bırakmıştı. Tecrübeli futbolcunun sağ bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edildiği kaydedildi. Ekici'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

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