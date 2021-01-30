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HaberlerSüper Lig Haberleri Fenerbahçe - Rizespor: 1-0
30.01.2021 - 10:33 |

Fenerbahçe - Rizespor: 1-0

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'da konuk etti. Zirve yarışını sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler sahadan 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Sumudica ve Fabricio kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe - Rizespor: 1-0
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Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçından görüntüler!
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçından görüntüler!
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçından görüntüler!
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçından görüntüler!Haberin Tüm Fotoğrafları

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'da konuk etti. Son haftalardaki form grafiğini sürdüren Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin golünü 45+1. dakikada Gökhan kendi kalesine kaydetti.

Fabricio ve Sumudica'ya kırmızı kart
71. dakikada Rizespor'un başında ilk maçına çıkan Marius Sumudica, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek tribüne gönderildi. Rizespor'da Fabricio, 86. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart gördü. 

Bu sonuçla Fenerbahçe 45 puana ulaşarak maç fazlasıyla zirveye oturdu. Çaykur Rizespor ise 25 puanla 13. sırada yer aldı.

Fenerbahçe - Rizespor: 1-0

 

 

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay; Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin; Ozan Tufan, Gustavo; Valencia, Pelkas, Thiam; Samatta.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Fabricio, Michalak, Samudio

 

 

Fenerbahçe - Rizespor: 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR

34. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Samatta, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda şutunu çekti. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak ceza alanına düştü. Buraya koşu yapan Pelkas'ın vuruşunda, top üstten auta gitti.

35. dakikada Moroziuk'un sağdan altıpasa ortasına koşan Samudio'nun dokunuşunda, kaleye paralel giden top direk dibinden dışarı çıktı. 

38. dakikada Samatta'nın ceza yayı üzerinden plasesinde, top farklı şekilde auta gitti.

45+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sarı-lacivertli ekibin ceza yayının gerisinden hafif sol çaprazdan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Valencia, direkt kaleyi düşündü. Yan direkten dönen top, kaleci Gökhan Akkan'a çarparak filelere gitti: 1-0

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, son oynadıkları Hes Kablo Kayserispor maçına göre ilk 11'de değişikliğe gitmedi.

Genç teknik adam, Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada, Kayserispor maçında olduğu gibi Altay Bayındır, Nazım Sangare, Attila Szalai, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta 11'ini sahaya sürdü. 

Fenerbahçe'de yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Jose Sosa, Tolga Ciğerci, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Samuel-Osayi, Filip Novak, İsmail Yüksek ve Kemal Ademi forma bekledi.

Samuel-Osayi kadroda 

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Samuel-Osayi, sarı-lacivertli ekipte ilk kez kadroya girdi. 

Yedekler arasında müsabakaya başlayan Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu, İngiltere'nin Queens Park Rangers takımından kadroya katılmıştı. 

Fenerbahçe'de 5 eksik 

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar kadroda yer alamadı.

Bu oyuncuların yanı sıra, takıma yeni dahil edilen yıldız futbolcu Mesut Özil de henüz hazır olmaması nedeniyle forma şansı bulamadı. 

Ayrıca, sakatlığını atlatan ve özel programda çalışan Gökhan Gönül, teknik heyet kararıyla maç kadrosuna giremedi.

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