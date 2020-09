Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

Vedat Muriqi gidecek mi kalacak mı derken Antalyaspor karşısında sahneye çıkan Mame Thiam, 3 gol atıp 1 de penaltı yaptırmış ve Fenerbahçe 4-0 kazanıp mini turnuvada adını finale yazdırmıştı. Milli takımlara giden Ferdi Kadıoğlu, Zanka, Ozan Tufan ve Ömer Faruk Beyaz, Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Koronavirüs sürecini atlatıp antrenmanlara yeni başlayan Jose Sosa'nın oynaması beklenmiyor. TD Erol Bulut'un yeni transfer Enner Valencia'yı da görmek adına bu sefer şans vermesi şaşırtıcı olmaz. Kanatta Thiam, hücum merkezinde Valencia olursa takım nasıl oynar? Sarı-lacivertli taraftarların en merak ettiği soru bu...



Beşiktaş karşısında yaklaşık 60 dakika 1 kişi fazla oynayan Sivasspor, aradığı golü de 90+1'de Mustapha Yatabare ile bulmuştu. Fernando Andrade, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç gibi kadrosunun önemli parçalarını kaybeden TD Rıza Çalımbay, eksik bölgelere Robin Yalçın, Max Gradel, Casimir Ninga ve Jorge Felix takviyeleri yaptı. Gradel ve Ninga son maçta kadroda yoktu, kanatta Erdoğan Yeşilyurt etkili oldu. Babası vefat eden Yasin Öztekin de kamptan ayrılmak zorunda kaldı.





ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!



- İki takım arasında oynanan son 3 maç karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" bitti.



- Fenerbahçe'nin oynadığı 4 hazırlık maçının 3'ü "2.5 ÜST" bitti.



- Sivasspor, Fenerbahçe'yle oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybetmedi. (3 galibiyet - 1 beraberlik)



MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?



Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu hazırlık karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe Kazanır" oldu! %35'lik kesim Antalyaspor karşısında farklı kazanan sarı-lacivertli ekibe Sivasspor karşısında da güveniyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve maçta en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.



MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?



Fenerbahçe ile Sivasspor, The Land of Legends Cup finalinde karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Antalyaspor’u Sivasspor ise Beşiktaş’ı mağlup etmişti. Fenerbahçe, Sosa, Mert Hakan, Sinan Gümüş, Thiam, Caner, Gökhan gibi isimlerle güçlendi. Sivasspor ise Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fernando gibi önemli oyuncularını kaybetti. Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe’nin kazanmasını bekliyorum.