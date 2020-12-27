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27.12.2020 - 11:35 | | İSTANBUL (İHA) -

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu'nu andı

Fenerbahçe, eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu'nun vefatının 67. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu'nu andı
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Fenerbahçe, 1934-1950 yılları arasında kulüp başkanlığını yürütmüş olan Şükrü Saraçoğlu'nu vefatının 67. yıl dönümünde andı.

Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan anma mesajında, "16 yıl kulübümüze başkanlık yapmış ve 8 Türkiye şampiyonluğu kazanmış, adı stadımıza verilerek yaşatılan eski başkanımız Şükrü Saracoğlu'nu saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu'nu andı.

 

 

 

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