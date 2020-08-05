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05.08.2020 - 21:44 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe, Smolov'u kiralamak istiyor!

Lokomotiv Moskova'da forma giyen Rus golcü Smolov için Fenerbahçe devreye girdi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe, Smolov'u kiralamak istiyor!
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Fenerbahçe, Lokomotiv Moskova'da forma giyen Rus golcü Smolov'u kiralamak için girişimlere başladı.

Bu sezon Celta Vigo'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda Lokomotiv Moskova'ya geri dönen Smolov için sarı lacivertliler devreye girdi.

A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Smolov'u kiralık olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

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