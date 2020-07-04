Henry Onyekuru'ya FenerbahÃ§e'nin talip olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Galatasaray'la olan kiralÄ±k sÃ¶zleÅŸmesi sona erdiÄŸi iÃ§in Monaco'ya geri dÃ¶nmek zorunda kalan ve SarÄ± KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar'Ä±n koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle lig bitene kadar kadroya yeniden kazandÄ±rmaya Ã§abaladÄ±ÄŸÄ± 23 yaÅŸÄ±ndaki NijeryalÄ± iÃ§in FenerbahÃ§e'nin herhangi bir teklif yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸi, genÃ§ oyuncunun gelecek sezon planlarÄ±nda ÅŸu an iÃ§in kesinlikle olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.