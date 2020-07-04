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04.07.2020 - 08:23 | | FANATÄ°K

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'nin Onyekuru gerçeÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±

Galatasaray'la olan kiralÄ±k sÃ¶zleÅŸmesi sona erdiÄŸi iÃ§in takÄ±mÄ± Monaco'ya geri dÃ¶nen Henry Onyekuru'ya FenerbahÃ§e'nin de talip olduÄŸu iddia edilmiÅŸti.Â

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Henry Onyekuru'ya FenerbahÃ§e'nin talip olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

FenerbahÃ§e transfer haberleri | FenerbahÃ§enin Onyekuru gerÃ§eÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Galatasaray'la olan kiralÄ±k sÃ¶zleÅŸmesi sona erdiÄŸi iÃ§in Monaco'ya geri dÃ¶nmek zorunda kalan ve SarÄ± KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar'Ä±n koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle lig bitene kadar kadroya yeniden kazandÄ±rmaya Ã§abaladÄ±ÄŸÄ± 23 yaÅŸÄ±ndaki NijeryalÄ± iÃ§in FenerbahÃ§e'nin herhangi bir teklif yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸi, genÃ§ oyuncunun gelecek sezon planlarÄ±nda ÅŸu an iÃ§in kesinlikle olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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