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21.08.2020 - 23:23 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine Wolfsburg'dan Marcel Tisserand'ı aldı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandı!
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Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, savunma bölgesi için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Trt Spor'un haberine göre; Sarı lacivertliler, Wolfsburg'dan Marcel Tisserand için görüşmelere başladı.

1.90'lık 27 yaşındaki stoper Monaco alt yapısında futbola başladı. Wolfsburg ile sözleşmesi 2022'de bitecek olan Kongolu futbolcu, Moncao, Lens, Toulouse ve Ingolstadt takımlarında forma giydi.

Fenerbahçe transfer haberleri | Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandı

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