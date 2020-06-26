Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Fenerbahçe transfer haberleri | Obradovic'ten sonra Kalinic de ayrılıyor
26.06.2020 - 15:12 |

Fenerbahçe transfer haberleri | Obradovic'ten sonra Kalinic de ayrılıyor

Zeljko Obradovic'in ayrılık kararı aldığı Fenerbahçe Beko'da kontratı biten isimlerden Nikola Kalinic'in de takımda kalması beklenmezken oyuncu için Maccabi Tel Aviv ve eski takımı Kızılyıldız'ın devrede oldukları aktarıldı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Obradovic'ten sonra Kalinic de ayrılıyor
ABONE OL

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, ciddi bir değişim sürecine hazırlanıyor. Koç Zeljko Obradovic'in ayrılığı sonrası Sloukas, Datome, Kalinic gibi isimlerin de talipleri nedeniyle takımdan ayrılmaları söz konusu.

Fenerbahçe transfer haberleri | Obradovicten sonra Kalinic de ayrılıyor

Fenerbahçe ile olan kontratının sonuna gelen Nikola Kalinic için Sırp basını yeni iddialar ortaya atarken oyuncunun takımda kalmasının artık çok düşük bir ihtimal olduğu belirtildi. Kalinic için Maccabi Tel Aviv'in devrede olduğu aktarılıyor. Eski takımı Kızılyıldız'ın da transfer listesinde yer almasına rağmen maddi şartlar nedeniyle bu transferin olma ihtimali düşük görülmekte.

28 yaşındaki oyuncu 2015'te Kızılyıldız'dan transfer edilmiş ve 5 sezon Fenerbahçe forması giymişti. 2017'deki EuroLeague şampiyonluğunun baş mimarlarından olan Kalinic, finallerin en skorer oyuncusu olmayı da başarmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mirsad Türkcan'dan Hasan Ali Kaldırım açıklaması!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Mert Hakan misillemesi!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Berke Özer açıkladı: Sözleşmemi 1 sene daha uzattım
    Skorer Mutfak | 26 Haziran 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Adana Demirspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
      Adana Demirspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
    2. Son dakika | Başkan Ahmet Ağaoğlu: 3 kupada da hedefe yürüyoruz
      Son dakika | Başkan Ahmet Ağaoğlu: 3 kupada da hedefe yürüyoruz
    3. Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz
      Galatasaray'da hazırlıklar tam gaz
    4. Aytemiz Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
      Aytemiz Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı
    5. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Almeria, Guti ile yollarını ayırıyor

    Son dakika | Almeria, Guti ile yollarını ayırıyor

    Liverpool'un efsaneleri şampiyonluğu kutladı

    Liverpool'un efsaneleri şampiyonluğu kutladı

    Son dakika transfer haberleri - Berke Özer açıkladı: Sözleşmemi 1 sene daha uzattım

    Son dakika transfer haberleri - Berke Özer açıkladı: Sözleşmemi 1 sene daha uzattım

    Başkan Mehmet Sepil camiaya seslenecek

    Başkan Mehmet Sepil camiaya seslenecek

    Sıradaki Haber