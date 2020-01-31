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31.01.2020 - 19:36 | | Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçe transfer haberleri | Zanka, Düsseldorf'a kiralandı

Fenerbahçe ile Fortuna Düsseldorf, Zanka transferi için anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe transfer haberleri | Zanka, Düsseldorf'a kiralandı

Fenerbahçe, Danimarkalı defans oyuncusu Mathias Zanka'yı sezon sonuna kadar Fortuna Düsseldorf'a kiraladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen harcama limitlerine uymada titiz bir çalışma gerçekleştiren Fenerbahçe'de transferin son gününde hareketlilik yaşanıyor.

Takıma yapılacak sol bek transferi için eldeki oyuncuları çıkarmaya çalışan sarı-lacivertli yönetim, Mathias Zanka konusunda Fortuna Düsseldof ile anlaşma sağladı. 29 yaşındaki futbolcusunu sezon sonuna kadar Düsseldof'a kiralayan Fenerbahçe'de Miha Zajc ile Alper Potuk'un durumu ise hala belirsizliğini koruyor.

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