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24.03.2020 - 10:25 | | Sabah

Fenerbahçe 'Yeni Griezmann'ı gündemine aldı!

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Genç ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli kulüp, Atletico Madrid'in yıldızını gözüne kestirdi. Fenerbahçe, oyun stili Griezmann'a benzetilen Rodrigo Riquelme'yi kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe 'Yeni Griezmann'ı gündemine aldı!

Teknik direktörünü henüz belirlemese de gelecek sezonun planlamasına başlayan Fenerbahçe için İspanya'dan transfer iddiası geldi. Atletico Madrid'in gelecek vaat eden oyuncusu Rodrigo Riquelme'nin sarı-lacivertli kulübün radarında olduğu belirtildi. Diego Simeone'nin A takıma almayı düşünmediği 19 yaşındaki oyuncunun, sürekli oynayabilmek için sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmadan Atletico Madrid'den ayrılacağı iddia edildi.

GENÇLİK HAREKATI

2000 doğumlu Riquelme'nin bir süredir Celtic ve Rangers başta Avrupa'nın değişik takımlarıyla görüşmeler yaptığı ancak parayı göz önüne alması halinde Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirebileceği belirtildi. Son dönemde genç oyuncuları kadrosuna katmaya önem veren sarı-lacivertli kurmayların, Riquelme'yi, "yetiştirici bir teknik adamla anlaşıp, gençlere önem veren bir takım kurma" sözüyle ikna etmeye çalışacağı gelen bilgiler arasında...

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GRIEZMANN'A BENZETİLİYOR

Marca, oyun tarzıyla Griezmann'a benzetilen Riquelme'nin hızı ve top sürmedeki yeteneği ile dikkat çektiğini yazdı. 19 yaşındaki oyuncu ceza sahası ve çevresinden attığı etkili şutlarıyla da tanınıyor.18 DAKİKA ŞANS BULDU

LA Liga'da bu sezon Atletico Madrid formasıyla 18 dakika şans bulabilen Riquelme, İspanya Genç Takımlar Ligi ile UEFA Gençlik Ligi'nde 28 maçta 7 gol+6 asist üretti.

Fenerbahçe Yeni Griezmannı gündemine aldı

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