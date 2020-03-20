Fenerbahçe'de artık son şans

Geride kalan iki sezonda Başkan Ali Koç ve yönetimi futbol planlamasında başarılı olamadı. Bu yüzden yeni sezon planlamasında yönetim hatasız ilerlemek istiyor.

Artık taraftar ve camianın gözünde de yönetimin kredisi büyük ölçüde tükendi. Şu anda sarı-lacivertli yönetim bunun farkında. Gelecek yıl da başkanlık seçimi yani kongre olacak.

Bu yüzden yeni sezon planları yapılırken adımlar çok daha dikkatli atılıyor.

Sıfır hata ile yola devam etmek zorunda olan yönetimin hem teknik heyet hem de transferde nokta atışlar yapması gerekiyor.





Volkan Demirel'in Hikayesi