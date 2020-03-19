Son dakika | Bakan Kasapoğlu resmen açıkladı: Liglerin ertelenmesine karar verdik

SKORER ÖZEL

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın yanı sıra Kulüpler Birliği Başkanı ile Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Kasapoğlu, üç önemli federasyon başkanından, kulüplerin tavırlarının ne yönde olduğunu dinledi. Bakan Kasapoğlu, erteleme kararı çıkması halinde bu süreçte nasıl bir yol izleyeceklerini federasyon başkanlarına sordu. Bakan, hiçbir federasyonun somut bir takvimi olmadığını öğrenince başkanlara tepki gösterdi.

Kasapoğlu açıkladı: Liglerin ertelenmesine karar verilmiştir

Kasapoğlu toplantının bitiminde yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir" dedi.

Bakan Kasapoğlu, toplantıda federasyon başkanlarına sorular yöneltti

Toplantıda zaman zaman tansiyon yükselirken, Bakan Kasapoğlu, Federasyon Başkanları'na "Hazırlıklarınızı yaptınız mı?" diyerek şu soruları iletti

- 4 Branşta liglerin tatil edilmesi bir karar fakat federasyonlar bu kararın ardından gelecek süreç için alternatifli planlama yapmış olmalı bu alternatifler nelerdir?

1-Ligleri tatil ettikten sonra alternatifli yeniden başlama tarihleri, müsabaka takvimleri, olası ligden düşme, şampiyonluk için play-off sistemi ve bu sistemin kriterleri nelerdir?

2-Lige verilen arada futbolcular hangi süreçte antrenmanlara başlayacaklar? Sporcular antrenmanlara başladıktan sonra kulüpler antrenman sırasında sporcuların enfekte olmamamsı için ne tip bir hazırlık yaptılar?

3-Liglerin tatil edilmesi dışında salgın yaz aylarına uzarsa ligleri nasıl tescil etmeyi düşünüyorlar alternatifli olarak?

4-Liglerin tatil olmasından sonra yurt dışına ailelerinin yanına gitmek isteyen sporcuların tekrar Türkiye’ye dönmesi nasıl olacak her sporcu ve yanındakilerin 14 gün gözlem süreci nasıl işleyecek?

5-Salgının yaz aylarına uzaması varsayımına göre bir sonraki sezon takvimi alternatifli hazır mı?

6-TVF ve TBF yukarıdaki sorular dışında Tokyo 2020 sürecine bu ortamda sporcularını nasıl hazırlayacak sportif ve sağlık planlanlamaları ve iş takvimleri nelerdir?

İşte Kasapoğlu'nun toplantı sonrası yaptığı açıklamalar:

Kasapoğlu, "Corona virüs ile mücadele ciddi bir şekilde devam ediyor. Ülke olarak tüm gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Bilim Kurulu önemli bir rehber. Hastanedeki yayılımı, olası senaryoları takip eden bir süreç var. Devletimizin tüm kurumları tüm önlemleri koordineli ve hızlı hayata geçirdi. İnşallah bu salgının milletimizle el ele vererek üstesinden geleceğiz. 14 günlük karantina süreci çok önemli. Tedbirlere harfiyen uyulması önemli. Tüm tedbirlerden taviz vermemek çok önemli. Yurtlarımızı karantina bölgesi olarak kullanıyoruz. Bu süreci büyük fedakarlıkla yürüten sağlık çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. Federasyon başkanları ve yöneticilerimiz burada. Kendilerine teşekkürü borç biliyorum.

Corona virüs salgınının en çok etkilediği alan spor. Müsabakalar ya durdurulmuş ya ertelenmiş durumda. UEFA, Avrupa Şampiyonası'na 1 yıl erteledi. İstanbul'da büyük gayretle hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi müsabakası var. Bu da ileri bir tarihte gerçekleşecek. Tüm kurumlarımızla irtibat halindeyiz. Son 18 yılda sporda geldiğimiz mesafe hepimizin malumu. Bu süreci derlenip toparlanma anlamında pozitif bir duruma dönüştürmek istiyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir."

TFF Başkanı Özdemir: Hedefimiz liglerimizin en kısa zamanda başlaması

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise yaptığı açıklamada "Ligleri erteliyoruz. Liglerin başlayacağı tarih, yapacağımız çalışmalar sonucunda belli olacaktır. Çalışma grubu oluşturup bundan sonraki yol haritasını belirleyeceğiz. Hedefimiz liglerimizin en kısa zamanda başlaması. Seyircili, taraftarlı olarak oynatmayı planlıyoruz" dedi.

TBF Başkanı Türkoğlu: Herkes bu karardan memnun olmuştur

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Maçların ertelendiğini görmek bizleri mutlu etti. Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz. Hepimiz dünya olarak ülke olarak zorlu süreçten geçiyoruz. Her koşulda kendileri ile istişare halindeydik. Bize düşen görevi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz. Sporculardan, antrenörlerden isteklerimiz olacaktır. Bu karar bütün spor camiasına hayırlı olsun. Herkes bu karardan memnun olmuştur" açıklamasını yaptı.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil: Yarın başkanları toplantıya çağıracağım

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil de şöyle konuştu: "Futbol kulüpleri olarak desteklediğimiz bir karar. Sporcularımızın sağlığı açısından bu tedbiri almak zorundaydık. Herkesin ortak fikirde olduğunu gördük. Aynı duygu ve düşünceleri paylaştık. Federasyon ve biz kulüpler hızlı bir çalışma yapacak. Yarın Süper Lig kulüplerini toplantıya çağıracağım. Sayın Bakana çok teşekkür ediyorum. Seyircisiz oynanan maçların süreci de sağlıklı bir şekilde atlatıldı. Hep birlikte takvim oluşturmak için çalışmalara başlayacağız."