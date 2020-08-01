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01.08.2020 - 07:00 |

Fenerbahçe'de Ferdi'nin ilk 11'deki yeri garanti

20 yaşındaki yıldız, 2020-21 kadro planlamasında şimdiden as futbolcular arasında yer alıyor. Özellikle kanatlardaki rotasyon açısından genç oyuncu ilk tercih olarak öne çıkıyor, daha iyi seviyeye çıkması bekleniyor

Fenerbahçe'de Ferdi'nin ilk 11'deki yeri garanti
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Fenerbahçe yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler birçok bölgeye takviye yapmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede sol bek, sağ bek, stoper, orta saha, kanat ve golcü transferleri yapılacak. Mevcut ilk 11’in büyük bölümü değişse de bazı isimler sabit kalacak.
Kaleci Altay, Serdar Aziz, Gustavo ve kalırsa Vedat Muriç gibi isimler ilk 11’in değişilmezi olacak.

Fenerbahçede Ferdinin ilk 11deki yeri garanti

Bu isimlere son haftalardaki çıkışıyla sürpriz bir oyuncu daha eklendi. Özellikle Beşiktaş derbisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan ve artık takım arkadaşlarının da büyük güven duyduğu Ferdi Kadıoğlu ilk 11’in değişilmez isimlerinden biri olacak. Ferdi daha önceleri alternatif isim olarak düşünülüyordu. Aynı bölgede oynayan ve performansı yeterli görülmeyen Garry Rodrigues’in sözleşmesi devam etse de yollar ayrılabilir ya da kanat için yeni bir takviye gelebilir. Ancak bu gerçekleşse bile Ferdi ilk tercih olacak.  Yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolası ile yola çıkacak olan sarı-lacivertliler genellikle tecrübeli oyuncuları ilk 11’de oynatmayı planlıyordu.

20 yaşındaki Ferdi ise performansı ve çıkışı ile istisna oldu. Sıradaşı futbolu, çalımları, enerjisi ve hırsı ile birçok takım arkadaşını geride bırakarak formayı aldı.
Yapılan planlamada Ferdi’nin kamp çalışmaları ve yeni sezonda sürekli oynayarak daha da iyi hale gelmesi bekleniyor. Genç yıldız kanatların yanısıra forvet arkasında da oynayabiliyor. Bu da teknik heyetin maç içinde hamle yapabilmesine şans tanıyor.

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