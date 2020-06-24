'Fenerbahçe’de futbol aklı yok'

Fenerbahçe, Süper Lig’in en ağır futbol oynayan, yürüyerek hücum eden tek takımı... Bu konuda rakibi yok.

- Fenerbahçe kadar bu ülkede yan pas, gereksiz pas yapan ikinci takım yok.

- Fenerbahçe yenik oynarken bile, takımın tek yaratıcı adamı Gustavo’yu savunmadan öne çıkartacak bir futbol aklı yok.

- Fenerbahçe’de attığı deparlarla takımı rakip savunmanın arkasına taşıyacak kanat oyuncuları yok.

- Fenerbahçe son 10-15 yıldır hep iyi stoperlerle oynarken, şimdi o kaliteyi taşıyan stoperler asla yok.

- Fenerbahçe’de kornerlerden, frikiklerden gelen, her yüksek topa kafayla çıkıp vuracak, gol yapacak oyuncu yok.

- Fenerbahçe’de Vedat Muriç’e rağmen gerçek, vurduğu gol olan bir santrfor yok.

- Fenerbahçe takımında Gustavo dışında takımın kalitesini ve gerektiğinde yüksek gerilimi taşıyacak futbolcu yok.

- Fenerbahçe takımının sarsıldığında, yıkıldığında elinden tutup ayağa kaldıracak saha içi lideri yok.

- Fenerbahçe bu kadar dökülürken ve iddiasını yitirmişken halen Ömer Faruk’a uzun süreli şans verecek cesaret yok.

- Fenerbahçe’nin bu kadrosu yenilgiyi alışkanlık haline getirdi, kazanma özelliği yok.

- Fenerbahçe’de refleks yok, çabuk tepki yok. Yenilginin altından kalkacak, geri dönüşü sağlayacak hırs ve hız yok.

- Fenerbahçe’de yok, yok, yok... Futbol yok, kalite yok, parıltı yok, ışık yok.

Ne kadar haklı olursan ol!

Galatasaray-Gaziantep maçını yöneten hakem Alper Ulusoy;

* Kırmızı kart kararında haklı...

* Gaziantep golünün VAR kararıyla iptalinde haklı...

* 6 saniye kuralında haklı...

* Verdiği penaltı kararında haklı...

* Gaziantep ikinci golünde ofsayt var mı, yok mu tartışılır.

* Alper Ulusoy ne kadar haklı olursa olsun, sen ve diğerleri, şimdiye kadar uygulamadığınız kararları, ilk defa “kobay” gibi Galatasaray üstünde uygularsanız isyan çıkar kardeşim... Ne kadar haklı olursan ol, Galatasaray’dan haklı olarak isyan çıkar.

Tam bir RE-ZA-LET

Elime bir görüntü geldi. Gene Galatasaray-Gaziantep maçından... Çok net anlayamadım. Ama doğruysa RE-ZA-LET... Bir daha yazıyorum, doğruysa RE-ZA-LET... İlk yarı, Galatasaray 1-0 yenik... Kaleci Günay’ın Mariano’nun topunu tuttuğu dakika 31.52... Topu elinden çıkardığı dakika 32.09... Tam 17 saniye top kaleci Günay’ın elinde... Nerede 6 saniye kuralı, nerede 6 saniye ihlali... Düdüğünüz, gücünüz, adaletiniz Galatasaray’a mı yetiyor?

Biraz da özeleştiri

G.Saray’ın hakem konusunda çok haklı tarafları var. Kendi içinde de büyük yanlışları... Sarı-kırmızılıların sağlam bir özeleştiri yapması gerekmiyor mu?

- Galatasaray, son iki haftayı sürekli hakem kararları üstünden yorumluyor. Elbette haklı oldukları çok yer var. Ancaaak; Galatasaray’ın sağlam bir özeleştiri yapması da gerekmiyor mu?

- Ahmet Çalık son adam olduğunu görmesine ve boşa yapacağı bir müdahalenin kırmızı kart getireceğini bilmesine rağmen o hamleyi niye yapıyor?

- Son saniyedeki çift vuruşta topa Maxim’in vuracağı çok açık belliyken, karşısına Sekidika mı verilir, yoksa çok daha tecrübeli bir oyuncu mu? Maxim’i vücudunu koyarak engelleyeceğine, bu kadar acemice penaltı yapılır mı?