Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım gelişmesi! Trabzon öncesi...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’da deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, 3’erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti. Antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan Hasan Ali antrenmanın ilk bolümünde takımla beraber çalıştı

Futbol A Takımı, Trabzonspor maçı hazırlıklarını 31 Ocak Cuma günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve maçın oynanacağı kente hareket edecek.

Volkan Demirel'in hiakyesi