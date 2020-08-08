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08.08.2020 - 22:58 | | AA

Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, sezon başı yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif çıktı
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Fenerbahçe Kulübü, sezon başı yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başı takımımız, teknik heyetimiz ve idari personelimize uygulanan Covid-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." denildi.

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